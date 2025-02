«Des viols, des meurtres», le PSG au cœur d’un terrible scandale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la guerre sévit dans son pays, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a envoyé une lettre à plusieurs clubs européens, dont le PSG, pour leur demander de cesser leur partenariat avec « Visit Rwanda ». Cet accord est effectif depuis 2019 au sein de la capitale française.

La guerre entre le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, et l’armée congolaise a déjà fait des milliers de mort. Plus grande ville de l'est du pays, Goma est tombé sous le contrôle des rebelles. Alors que la situation devient désespérée, la ministre des affaires étrangères congolaise, a envoyé un courrier à plusieurs clubs européens, dont le PSG, pour cesser leur partenariat avec « Visit Rwanda ».

La ministre des affaires étrangères alerte !

« Des milliers de personnes sont actuellement bloquées à Goma avec un accès limité à la nourriture, à l’eau et à la sécurité. D’innombrables personnes sont mortes, il y a des viols, des meurtres, des vols partout. « Votre parrain est directement responsable de cette souffrance » a confié Thérèse Kayikwamba Wagner.

« Je vous écris pour remettre en question la moralité de votre club »

Elle poursuit : « Je vous écris pour remettre en question la moralité de votre club, de vos supporters et de vos joueurs qui continuent à travailler avec Visit Rwanda ». Le bail avec le PSG s’achèvera au cours de l’année.