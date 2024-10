Départ de Mbappé : Thierry Henry dénonce un problème au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Après la résultat nul face au PSV ce mardi soir en Ligue des Champions, Thierry Henry a estimé que le PSG avait perdu de la magie après le départ de Kylian Mbappé.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Succession de Mbappé : Le PSG a fait une erreur fatale ? https://t.co/HihMkOPWax pic.twitter.com/XN3FOr43x3 — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Mbappé a quitté le PSG

Sans Kylian Mbappé, le PSG peine à se montrer efficace en Ligue des Champions. En trois journées, le club emmené par Luis Enrique n'a inscrit que deux buts. Selon Thierry Henry, le PSG a perdu de la magie offensivement depuis le départ de Kylian Mbappé.

«Vous avez perdu un peu de magie»

« Après le départ de Kylian, on disait qu’ils allaient être plus stables ou plus équilibrés. Ça a fonctionné au début, ils donnaient l’impression d’être une équipe et oui, ils sont plus une équipe, plus stable, mais ils ont toujours perdu Mbappé. C’est très difficile. Dans un match comme ça, Kylian peut le faire basculer en 2-1 ou avec un but vainqueur vers la fin, un moment de magie. Vous avez perdu un peu de magie, mais l'équipe semble un peu plus solide en termes d'équilibre. Evidemment, ce n’est pas assez bon », a estimé Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports Golazo après le nul entre le PSG et le PSV ce mardi soir (1-1).