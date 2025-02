Coup légendaire au PSG, l'annonce cash de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

En Ligue 1, le Paris Saint-Germain déroule cette saison. Avec 17 victoires pour 5 matchs nuls, les hommes de Luis Enrique sont tout bonnement invaincus depuis le coup d'envoi de leur exercice au Havre le 16 août dernier (4-1). Cependant, le coup légendaire que serait de rester invaincu toute la saison n'est clairement pas dans les plans de l'entraîneur du PSG.

Quand bien même Luis Enrique a effectué un turnover important samedi soir dans le cadre du déplacement du PSG au Toulouse FC, ses hommes sont tout de même parvenus à arracher les trois points sur la pelouse du Stadium grâce à un but de Fabian Ruiz (1-0). Cette rencontre a marqué la fin d'une série incroyable d'Ousmane Dembélé d'au moins un but lors des 8 derniers matchs qu'il avait disputé avec le PSG, égalant les records de Kylian Mbappé, Neymar et Carlos Bianchi.

La saison des Invincibles pour le PSG ?

Cependant, le Paris Saint-Germain qui dispose d'une avance de 10 points sur son premier poursuivant qu'est l'OM au classement de Ligue 1 pourrait bien réaliser une saison parfaite en devenant invincibles comme l'équipe d'Arsène Wenger à Arsenal en 2003/2004 en Premier League. Néanmoins, il semble que ce ne soit pas dans les plans de Luis Enrique.

«Rester invaincu n'est pas un objectif»

« L'équipe était compétitive. Rester invaincu n'est pas un objectif pour moi. Le but est d'abord de gagner le championnat. On a juste cela en tête ». a tout simplement assuré Luis Enrique au micro de DAZN samedi soir.