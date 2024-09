Coup dur pour cette recrue du PSG

Amadou Diawara

Pour renforcer sa cage, le PSG s'est offert les services de Matvey Safonov lors du dernier mercato estival. Non utilisé par Luis Enrique depuis le lancement de la saison 2024-2025, l'international russe espérait retrouver du temps de jeu lors de cette trêve internationale. Toutefois, le prochain match de sa sélection a été annulé à cause de la météo.

Tous trois en fin de contrat le 30 juin, Alexandre Letellier, Sergio Rico et Keylor Navas ont quitté le PSG librement et gratuitement cet été. Pour venir épauler Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, le club de la capitale s'est donc offert les services d'un nouveau gardien lors du dernier mercato : Matvey Safonov.

Safonov est barré par Donnarumma au PSG

Arrivé en provenance de Krasnodar pour environ 20M€, Matvey Safonov n'a pas encore disputé de match officiel avec le PSG. En cruel manque de temps de jeu, le portier russe de 25 ans espérait défendre les couleurs de sa sélection lors de la trêve internationale. Toutefois, son vœu ne sera pas exaucé.

Safonov ne va pas jouer avec la Russie

Privée de compétitions internationales à cause du conflit avec l'Ukraine, la Russie avait programmé deux matchs amicaux en ce mois de septembre. Un premier contre le Viet Nam, et un second face à la Thaïlande. Ce jeudi, Matvey Safonov a vu ses partenaires s'imposer largement au My Dinh National Stadium. Valeri Karpine ayant préféré aligner Andrey Lunev dans sa cage. Et malheureusement pour Matvey Safonov, la rencontre de ce samedi a été annulée. « La décision a été prise en tenant compte de la quantité de précipitations déjà tombées et des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 heures à Hanoï », a communiqué la sélection russe. Le super typhon Yagi s'étant abattu sur le Nord du Viet Nam avec des vents dépassant les 149 kilomètres par heure, comme rapporté par RMC Sport. Selon un premier bilan, trois morts et une douzaine de disparus sont déjà à déplorer.