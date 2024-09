Mbappé quitte le PSG, Al-Khelaïfi annonce du changement

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real. Alors que l'attaquant français a quitté son club, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une véritable révolution. Comme le président du PSG l'a affirmé, la nouvelle star de son écurie, c'est l'équipe.

Alors que Neymar et Lionel Messi ont quitté le PSG il y a un an, Kylian Mbappé était plus que jamais la tête de gondole de Nasser Al-Khelaïfi la saison dernière. Toutefois, le président parisien a perdu la star française de 25 ans cet été.

Kylian Mbappé a signé au Real Madrid

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large, et ce, après avoir passé sept saisons à Paris. En effet, le capitaine de l'équipe de France a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Orphelin de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a changé son fusil d'épaule au PSG. Depuis son arrivée au Parc des Princes, le président parisien a toujours eu une vedette pour mener son équipe. Désormais, la star du PSG, c'est l'équipe.

«La star du PSG, c'est notre équipe»

Lors d'un entretien accordé à Marca, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé qu'il avait lancé une révolution au PSG après le départ de Kylian Mbappé. « Nous avons un tirage difficile en Ligue des champions, mais nous aimons les grands matches, et ce sera un spectacle incroyable pour nos fans. La star du Paris Saint-Germain n’est pas un joueur en particulier, c’est notre équipe, c’est notre star. Et elle brille de mille feux », a confié le président rouge et bleu. Reste à savoir si cette nouvelle stratégie du PSG portera ses fruits sur le long terme. Pour le moment, les hommes de Luis Enrique font un sans-faute avec trois victoires en autant de journées de Ligue 1 (4-1 contre Le Havre, 6-0 face à Montpellier et 3-1 à Lille).