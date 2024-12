Coup dur pour ce joueur du PSG

Amadou Diawara

Alors que l'infirmerie du PSG s'était enfin vidée, un nouveau joueur de Luis Enrique vient de se blesser. Comme l'a annoncé le club de la capitale ce mardi matin, Nuno Mendes a été victime d'une blessure à la cuisse droite lors du choc face à l'OL ce dimanche soir. Par conséquent, le latéral gauche portugais ne participera pas à la séance collective d'entrainement du jour.

Au début de cette saison, le PSG n'était pas vraiment verni. Alors que Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez étaient déjà blessés gravement, Gonçalo Ramos a été victime d'une grosse entorse de la cheville dès le premier match de la saison. Au fil des semaines, Luis Enrique a vu une grande partie de ses joueurs faire des aller-retours à l'infirmerie. Et dernièrement, le coach du PSG s'est réjoui d'avoir tous ses protégés à disposition. Toutefois, cela n'aura pas duré bien longtemps.

📍 Le point médical avant Monaco @Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2024

Nuno Mendes est touché à une cuisse

Ce mardi matin, le PSG a fait un point médical. Et on peut lire que Nuno Mendes a intégré l'infirmerie du club parisien, et ce, à cause d'une blessure contractée lors du choc face à l'OL ce dimanche soir au Parc des Princes (3-1).

«Nuno Mendes restera en soins aujourd’hui»

« Touché à la cuisse droite lors du match contre Lyon, Nuno Mendes restera en soins aujourd’hui (mardi) », a communiqué le PSG sur son site officiel. Le numéro 25 rouge et bleu pourrait donc manquer le duel face à l'AS Monaco ce mercredi soir. Pour rappel, cette rencontre comptant pour la seizième journée de Ligue 1 est avancée.