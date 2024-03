Coup dur au PSG, la déception est grande

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé par Thierry Henry pour disputer les deux rencontres de l’équipe de France U23 en cette trêve internationale, Bradley Barcola a déjà fait son retour dans la capitale, touché aux ischios lors du match contre les États-Unis. Présent en conférence de presse, le sélectionneur a regretté cette blessure avant les prochaines échéances du PSG.

Coup dur pour le PSG et Bradley Barcola ! Touché derrière la cuisse gauche après 25 minutes de jeu contre les États-Unis (3-2) vendredi, l’attaquant de 21 ans a été contraint de quitter le rassemblement à cause d’une lésion aux ischios, une blessure qui pourrait le tenir éloigné des terrains quelques semaines alors que le club de la capitale se déplacera au Vélodrome la semaine prochaine, avant de retrouver le FC Barcelone en Ligue des champions.

« Barcola n'avait rien et c'est énervant »

Après la sortie prématurée de Bradley Barcola, Thierry Henry n’avait pas caché sa frustration. « Barcola n'avait rien et c'est énervant. On sait les échéances qu'il a avec le PSG. Il n'y avait pas de problème avant le match. On ne met jamais les mecs en danger. Une blessure peut arriver à tout moment », confiait le sélectionneur des U23, qui a eu l’occasion d’en reparler ce dimanche en conférence de presse.

« C’est chiant »