PSG : Frayeur pour Zaïre-Emery, il raconte tout

Jean de Teyssière

Face à l'Allemagne samedi (0-2), Warren Zaïre-Emery fêtait sa deuxième sélection avec l'équipe de France. Durant la rencontre, il s'est montré en difficulté, ne réussissant pas la lourde tâche d'occuper le poste d'Antoine Griezmann. Le crack du PSG est par ailleurs revenu sur sa première titularisation chez les Bleus, en novembre dernier face à Gibralter (14-0), marquée par un but et une blessure précoce. Un moment délicat pour lui.

Le jeune milieu de terrain du PSG Warren Zaïre-Emery a découvert le football de très haut niveau en peu de temps. Titulaire indiscutable au PSG, le milieu a connu des débuts expéditifs en équipe de France avec deux titularisations pour ses deux premières sélections. Sa première a néanmoins été ternie par une blessure.

Une première en demi-teinte pour Zaïre-Emery

Le 18 novembre, face à Gibraltar (14-0), Warren Zaïre-Emery fêtait sa première titularisation. Un match attendu par ses proches et les fans du PSG, au vu de son excellente partie de saison. En battant le record d'Eduardo Camavinga en devenant le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France depuis 1945, à 17 ans et 255 jours, il marquait déjà l'histoire de cette rencontre. Encore plus lorsqu'au bout de 15 minutes de jeu, il inscrit son premier but, devenant par la même occasion le plus jeune buteur de l'équipe de France. Mais sur son but, il est sèchement taclé par Ethan Santos et sortira sur blessure.

Le PSG relance un vieux dossier du mercato ? https://t.co/npR6zHB6UG pic.twitter.com/ISYPdUUsrA — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

«J'étais déçu et à la fois content»