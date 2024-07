Cette star du PSG a vécu un calvaire

Jean de Teyssière

Le bout du tunnel pour Presnel Kimpembe ? Le défenseur international français a vécu un an et demi de galère, marqué par sa rupture du tendon d’Achille et une nouvelle opération survenue en décembre dernier. Au total, Kimpembe aura manqué 68 matchs avec le PSG. Ses proches racontent dans Le Parisien les mois compliqués vécus par le défenseur parisien.

En décembre dernier, le PSG surprend son monde en annonçant la prolongation de Presnel Kimpembe. A ce moment-là, cela fait presque un an que le défenseur central n’a pas joué. Il s’agissait surtout d’une marque de confiance de la part de Nasser al-Khelaïfi envers son joueur, qui se fera réopérer du tendon d’Achille dans la foulée de cette annonce.

Des blessures à répétition

Le premier coup dur pour Presnel Kimpembe intervient à l’automne 2022. En début de saison, il est absent plus d’un mois à cause d’un problème à l’ischio. Il revient difficilement avec le PSG mais est quand même appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Mais son tendon d’Achille siffle trop et il déclare forfait pour le Mondial. En début d’année 2023, il revient peu à peu mais subit une rupture du tendon d’Achille le 26 février. Il se fait opérer mais peine à retrouver les terrains. Après huit mois de rééducation, Kimpembe visite une nouvelle fois son chirurgien et le verdict tombe : il faut réopérer car des tissus de son tendon vivent une dégénérescence. Cet été, il voit le bout du tunnel car il peut enfin jouer sans douleur.

«Il a pris un coup de massue»

Dans Le Parisien, un proche de Presnel Kimpembe revient sur ces évènements terribles pour le joueur du PSG : « Cette nouvelle intervention est arrivée au plus mauvais moment pour lui. Il avait repris les entraînements, il voyait le bout du tunnel, se projetait déjà sur le fait de rejouer. Quand il a appris qu’il devait se refaire opérer, et il a pris un coup de massue. Il savait qu’il allait devoir recommencer tout ce qu’il venait de faire pour revenir en forme. Il a eu besoin de quelques jours pour digérer puis repartir. »