«C'est fou», le PSG tient sa nouvelle superstar !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé marche sur l'eau. Habitué à être maladroit dans le dernier geste, le numéro 10 du PSG est devenu impitoyable devant les buts adverses. Auteur d'un triplé ce mercredi soir à Stuttgart, Ousmane Dembélé a déjà inscrit 16 réalisations toutes compétitions confondues, son record personnel. Interrogé après la victoire du PSG lors de la dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Désiré Doué n'a pas tari d'éloges à l'égard de son coéquipier.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé est monté en puissance au fil des mois. Et aujourd'hui, le numéro 10 de Luis Enrique est la meilleure version de lui-même sur le plan sportif. Très maladroit dans le dernier geste depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé est devenu un serial buteur cette saison. Après avoir perdu Kylian Mbappé le 1er juillet, le PSG jubile.

Auteur d'un triplé ce mercredi soir à Stuttgart, Ousmane Dembélé a déjà inscrit 16 réalisations lors de cet exercice 2024-2025. Un record personnel. Après la victoire du PSG lors de la dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions (1-4), Désiré Doué a tenu à rendre un vibrant hommage à Ousmane Dembélé.

«C'est un joueur incroyable»

« Ousmane Dembélé ? C'est fou, c'est un joueur incroyable, j'espère qu'il va continuer comme ça. C'est génial pour lui, on est très content, il nous aide beaucoup, ce (mercredi) soir il a été exceptionnel », s'est enflammé Désiré Doué dans des propos rapportés par L'Equipe. Dans la foulée, le crack de 19 ans a analysé la victoire du PSG contre Stuttgart : « On est efficaces, on trouve des automatismes entre nous, il y a de bonnes choses qui sont faites. On écoute les tactiques du coach, cela fonctionne, on est très satisfait. On essaie de jouer comme on sait le faire. Être sérieux et mettre de l'intensité ».