«Beaucoup de pression», le PSG menacé !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va affronter Manchester City au Parc des Princes ; et ce, pour le compte de la septième, et avant-dernière, journée du premier tour de la Ligue des Champions. Interrogé avant ce rendez-vous au sommet, Bernardo Silva a annoncé la couleur.

Pour le compte de la septième, et avant-dernière, journée du premier tour de la Ligue des Champions, le PSG doit se frotter à Manchester City. En effet, le club emmené par Luis Enrique reçoit la bande à Erling Haaland ce mercredi soir au Parc des Princes.

«Un match avec beaucoup d’intensité»

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Bernardo Silva s'est livré sur le choc entre le PSG et Manchester City. « Ça va être un match avec beaucoup d’intensité, car les deux équipes ont besoin de gagner. C’est obligé. On a un ou deux points de plus que le PSG. On ne s'attendait pas à être dans cette position bien sûr. On ne voulait pas être là, mais il n’y a pas d’excuse. On devait faire beaucoup mieux. Ça va être un match avec beaucoup de pression », a déclaré le milieu polyvalent des Citizens.

PSG - Manchester City : Un duel décisif ?

Pour rappel, le PSG est classé 25ème, soit à la première place non-qualificative pour les 16èmes de finale de la Ligue des Champions, avec 7 points. De son côté, Manchester City est 22ème avec 8 unités.