Barcola - PSG : Une bombe est lâchée sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG s’apprête vraisemblablement à boucler le recruter de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, Bradley Barcola devrait être la principale victime de ce recrutement XXL sur le flanc gauche de l’attaque parisienne. Et Daniel Riolo a confirmé dimanche soir la bombe sur la signature imminente de Kvaratskhelia au PSG.

Ça va bouger pour Bradley Barcola au PSG ! L’attaquant tricolore a rendu une pâle copie dimanche soir lors du match face à l’ASSE, et au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué un changement de statut pour l’ancien Lyonnais : « On a noté ce soir que Barcola est désormais un joueur de la rotation, ce qui est sa vraie place, et qu'il n'est plus titulaire dans cette équipe. Il fait encore un match très moyen. Je pense que cette équipe a principalement été portée par Dembélé ».

🤫 Le PSG a un plan surprenant pour attirer Jhon Durán avant la clôture du mercato ! Restez connectés pour les détails.

➡️ https://t.co/fHxpsSpEtB pic.twitter.com/kPovo5iuz4 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 13, 2025

« Kvara va arriver »

Pour accentuer ce changement de statut de Barcola, Riolo a d’ailleurs confirmé la bombe du moment sur le transfert imminent de Khvicha Kvaratskhelia au PSG qui devrait faire de l’ombre au jeune attaquant français : « L'attaque du PSG ne va pas tarder à être remodelée. Même s'il ne pourra pas jouer les 2 derniers matchs de Ligue des champions, il jouera après, mais Kvara va arriver et c'est à mon sens une très bonne recrue », poursuit Riolo.

« Il a demandé à partir »

Samedi, en conférence de presse, Antonio Conte avait déjà évoqué le départ quasi-acté de Khvicha Kvaratskhelia en direction du PSG : « Kvara a demandé à partir. Je lui ai parlé et il me l’a confirmé. Je suis déçu. Je ne veux pas que s’il reste il pense que c’est moi qui l’ai enfermé ici. Je l’ai fait l’été passé en pensant le convaincre de la validité du projet mais je n’ai assurément pas réussi. Nous perdons un joueur important [...] Le club et son agent vont chercher une solution. Je ne peux pas garder Kvara s'il ne veut pas être là », indiquait l’entraîneur de Naples. Et Bradley Barcola va donc en payer le prix.