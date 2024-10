Barcola consacré, le PSG écrase l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En concurrence avec Mason Greenwood (OM) et Jonathan David (LOSC), Bradley Barcola a remporté le trpohée UNFP du mois de septembre. Il faut dire que l'attaquant du PSG a réalisé un début de saison XXL avec notamment 6 buts en 7 journées de Ligue 1. Voilà donc une belle récompense pour Barcola qui permet par la même occasion au PSG d'écraser la concurrence et notamment l'OM.

Suite au départ de Kylian Mbappé, le PSG n'aura finalement recruté personne pour le remplacer, faisant ainsi confiance aux joueurs déjà présents dans l'effectif de Luis Enrique. C'est ainsi le cas de Bradley Barcola. Excellent lors de la fin de la saison dernière, l'international français a continué sur sa lancée. Depuis le début de cet exerice 2024-2025, l'ailier gauche du PSG fait très forte impression. Le voilà aujourd'hui meilleur buteur de la Ligue 1 avec 6 réalisations en 7 journées de championnats. C'est ainsi que logiqement, Barcola a remporté le trophée UNFP du joueur du mois de septembre devant Mason Greenwood (OM) et Jonathan David (LOSC).

Barcola, un nouveau joueur du PSG titré

Voilà donc un nouveau jouer du PSG qui remporte le trophée UNFP de joueur du mois en Ligue 1. C'est quasiment devenu une tradition. En effet, avec cette récompense donnée à Bradley Barcola, c'est la 49ème fois qu'un Parisien est distingué. Le record est d'ailleurs détenu par Kylian Mbappé, qui l'a remporté à 11 reprises. Mais on peut également retrouver Lionel Messi, Neymar (sacré 3 fois), Keylor Navas, Thiago Silva (à 2 reprises), Marco Verratti (à 2 reprises), Edinson Cavani (à 2 reprises), Angel Di Maria, Zlatan Ibrahimovic (à 5 reprises), Javier Pastore (à 4 reprises), Lucas Moura, Salvatore Sirigu (à 2 reprises), Milan Bisevac, Mamadou Sakho, Nenê ou encore Clément Chantôme.

Le PSG largement au-dessus de l'OM

A 49 reprises, un joueur du PSG a donc remporté ce trophée UNFP de joueur du mois en Ligue 1. C'est quasiment deux fois plus que le deuxième club dans ce classement. Derrière le club de la capitale, on retrouve l'OM avec... 25 joueurs titrés. Pour compléter le podium, on retrouve le LOSC et l'OL, mis à l'honneur à 19 reprises.