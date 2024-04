Barcelone réclame du lourd avant le PSG !

Hugo Chirossel

Après sa défaite la semaine dernière lors du match aller (2-3), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone mardi soir, en quarts de finale retour de la Ligue des champions. A la veille de cette rencontre, Joan Laporta a lancé un appel aux supporters du Barça, lui qui souhaite que le stade olympique de Montjuïc soit une véritable « cocotte-minute ».

Une semaine après sa défaite au Parc des Princes (2-3), le PSG retrouve le FC Barcelone mardi soir, en quarts de finale retour de la Ligue des champions. Une rencontre qui n’aura pas lieu au Camp Nou, mais au stade olympique de Montjuïc. « Ce sera un véritable chaudron », a déclaré Xavi en conférence de presse et Joan Laporta a lui aussi promis une grosse ambiance pour la réception de Paris, lui qui était présent ce lundi à l’Open de Barcelone.

«J'aimerais que l'Estadi soit une grosse cocotte-minute»

« Nous devons y aller et encourager l'équipe. Ces joueurs méritent tout. Nous croyons en eux. Nous avons confiance en eux et ils sont sur le point d'entrer dans l'histoire. Nous sommes en passe de le faire, comme nous l'avons fait en remportant le dernier championnat. Ils le savent, ils en sont conscients et ils sont très mentaux. Ils le méritent. Ils savent qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes, mais nous, les Culés, devons les aider. Nous avons fait un grand match à Paris et c'est pour cela que j'aimerais que l'Estadi soit une grosse cocotte-minute et c'est comme ça que nous arriverons en demi-finale », a déclaré Joan Laporta, dans des propos relayés par Mundo Deportivo .

«Si le talent qu'ils ont se révèle, nous serons en demi-finale»