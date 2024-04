Barcelone - PSG : Il fixe une condition pour Mbappé

Amadou Diawara

Lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Barça, Kylian Mbappé n'a pas réussi à montrer son meilleur visage. En effet, le numéro 7 parisien n'a pas été un danger pour la défense blaugrana. Selon Oscar Garcia, qui connait bien Luis Enrique et Xavi, Kylian Mbappé retrouvera de sa superbe à Barcelone s'il a arrive à recevoir plus de ballons.

Opposé au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG a reçu son adversaire au match aller. Toutefois, les Parisiens se sont inclinés au Parc des Princes contre les hommes de Xavi (2-3).

Barcelone - PSG : La nouvelle arme fatale de Luis Enrique ! https://t.co/r6YiVlfBpL pic.twitter.com/AmCzD8AvyC — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Mbappé revanchard à Barcelone ?

Durant ce duel entre le PSG et le FC Barcelone, Kylian Mbappé était beaucoup trop discret. En effet, la star de 25 ans n'a pas réussi à représenter une menace pour la défense de Xavi. Lors d'un entretien accordé au Parisien , Oscar Garcia a donné la solution pour que Kylian Mbappé devienne un cauchemar pour le Barça ce mardi soir au stade olympique Lluís Companys.

«Cela dépendra du nombre de ballons qu’il aura»