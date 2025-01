50M€ : Le PSG a trouvé son numéro 10 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG s'était montré peu actif sur le mercato, recrutant simplement quatre joueurs, dont Désiré Doué, arrivé en provenance de Rennes pour 50M€. Présenté comme l'un talent français les plus prometteurs, le vice champion olympique à Paris a connu des débuts compliqués, mais il monte clairement en puissance. L'un de ses anciens formateurs l'imagine d'ailleurs s'imposer comme le numéro 10 du PSG.

Lors du précédent mercato estival, le PSG s'était montré relativement discret, bouclant simplement la signature de quatre recrues, dont trois joueurs de champ à savoir Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Mais alors que les deux premiers cités se sont rapidement imposés comme des éléments clés à Paris, les débuts de l'ancien Rennais ont été plus délicats. Recruté pour 50M€, hors bonus, Désiré Doué a mis du temps à trouver ses marques, mais son but sur la pelouse de Salzbourg en Ligue des champions a fait office de déclic.

«Quand il se sera installé à son poste, derrière l’attaquant, il ne bougera plus»

Beaucoup plus utilisé par Luis Enrique, Désiré Doué profite surtout de sa polyvalence. Capable de jouer au milieu de terrain, en rôle de faux 9, mais également ailier droit et gauche, Désiré Doué possède un profil que Luis Enrique adore. Toutefois, selon Mathieu Le Scornet, son ancien éducateur à Rennes, c'est bien derrière un attaquant qu'il est le plus fort. « Il fallait qu’il prenne ses marques et, maintenant, il est pleinement imprégné du projet de jeu de Luis Enrique, des attentes aussi qu’il peut y avoir dans le contenu de ses matchs. La prochaine étape c’est de garder de la constance dans ses performances à un poste qui sera évolutif. Pour moi, quand il se sera installé à son poste, derrière l’attaquant, il ne bougera plus », confie-t-il dans les colonnes du Parisien.

Luis Enrique a fait le forcing pour le transfert de Doué

Quoi qu'il en soit, Luis Enrique apprécie grandement le profil de Désiré Doué, capable d'évoluer à différents postes. D'ailleurs, selon Le Parisien, le technicien espagnol est à l'origine de la signature du vice-champion olympique. Comme pour Bradley Barcola l'été précédent, Luis Enrique a insisté pour boucler ce transfert, et a obtenu gain de cause. Pas surprenant donc que Désiré Doué obtienne un temps de jeu important.