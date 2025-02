Vente OM : McCourt viré, c'est imminent ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Frank McCourt est aujourd'hui le propriétaire de l'OM, il pourrait bien ne plus le rester très longtemps. En effet, alors que la vente du club phocéen est toujours un sujet d'actualité, l'Américain pourrait ne pas s'éterniser en raison d'un changement qui se serait produit en coulisses.

Au micro de RMC, Emmanuel Petit a fait une annonce qui a fait du bruit. En effet, à propos de l'OM, le champion du monde a notamment balancé : « Il y a eu il me semble un nouvel actionnaire qui est arrivé en fin de saison dernière, je crois ». Des propos qui vont dans le sens des informations que Thibaud Vézirian a pu sortir par le passé. D'ailleurs, pour Entrevue, le journaliste a confié : « En effet, depuis 2024, comme déjà analysé en détails, l’Olympique de Marseille est passé publiquement d’un « associé unique » à un « pacte d’associés », dont le nom des associés n’est pas dévoilé publiquement. L’entité OM LLC (basée dans le Delaware) était jusque là « associé unique » et détenait les parts de McCourt Europe, propriétaire du club ».

« Ils peuvent révoquer Frank McCourt »

C'est ensuite une précision importante qui a été apportée par Thibaud Vézirian à propos de l'avenir de Frank McCourt à la tête de l'OM. « Désormais, ils sont plusieurs à posséder l’OM. Et il est écrit qu’ils peuvent révoquer Frank McCourt », a alors annoncé le journaliste, qui croit encore et toujours à une vente imminente de l'OM aux Saoudiens.

L'OM bientôt aux Saoudiens ?

« Une autre augmentation de capital est d’ailleurs prévue ces prochaines semaines. Selon certains experts, cela servirait possiblement à « recapitaliser la dette » avant de « céder officiellement le club ». Après la signature d’un acte de cession via fusion-acquisition signé en février 2021, puis tous les aléas politiques et économiques évoqués, qui ont causé de nombreux reports et modifications du deal scellé en coulisses, ce serait toujours un fonds mené par le Royaume saoudien, avec plusieurs partenaires, derrière le rachat de l’Olympique de Marseille », a expliqué Thibaud Vézirian.