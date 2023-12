Vente OM : McCourt a quitté Marseille, l’annonce est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Où est passé Frank McCourt ? Propriétaire de l'OM depuis l'automne 2016, l'Américain est aux abonnés absents depuis plusieurs semaines. Selon Thibaud Vézirian, le Bostonien aurait pris ses distances avec le club marseillais. De quoi imaginer une vente de l'OM en 2024 ? Pour le journaliste, le départ de McCourt ne fait plus le moindre doute.

Son nom était revenu dans les médias lors de la tempête qui avait frappé l'OM. Frank McCourt avait apporté son soutien à Pablo Longoria, alors attaqué et insulté par certains supporters. Depuis ? Plus rien. L'Américain demeure relativement discret et n'a plus été aperçu à Marseille ces dernières semaines.

« Frank McCourt a fait ses cartons »

Pour le journaliste Thibaud Vézirian, McCourt aurait pris ses distances avec l'OM. « Frank McCourt a fait ses cartons. Il n’est plus là depuis des mois et des mois, il n’intervient plus, ne représente jamais l’OM, ne parle jamais de l’OM publiquement » a-t-il confié lors de son live Twitch.

La vente de l'OM est imminente ?

Selon lui, McCourt est en fin de cycle. L'Américain prépare sa sortie et aurait entamé des négociations avec des investisseurs saoudiens. Pour Thibaud Vézirian, il y a de grandes chances que l'OM soit vendu en 2024 à un consortium international. Affaire à suivre...