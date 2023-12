Gattuso de plus en plus nerveux : La tension monte à l’OM !

Arnaud De Kanel

Les résultats sont au rendez-vous ces derniers temps du côté de l'OM mais Gennaro Gattuso n'est pas totalement satisfait de ce qu'il voit. L'entraineur italien est de plus en plus intenable dans sa zone technique et il ne cesse de faire des remontrances à ses joueurs même lorsque l'OM mène tranquillement. La tension est en train de monter.

Assez calme à son arrivée à l'OM par rapport à ce que l'on connaissait de lui notamment dans sa carrière de joueur, Gennaro Gattuso fait ressortir son tempérament volcanique depuis que son équipe va beaucoup mieux. Assez étrange mais l'Italien ne veut pas que ses joueurs se reposent sur leurs lauriers. L'ancienne légende de l'AC Milan est perfectionniste et ne laisse plus rien passer.



Des scènes de tension à Lorient

La rencontre la plus marquante reste celle face à Lorient. Alors que l'OM roulait sur son adversaire en première période, Gennaro Gattuso avait notamment hurlé sur Samuel Gigot qui était venu le voir pour lui dire de se calmer car la rencontre était maitrisée. Il faudra veiller à ce que cela ne se reproduise pas trop souvent car ça pourrait créer une certaine forme de lassitude chez les joueurs. Pour l'instant, Gattuso a l'appui de son vestiaire, qu'il en profite car son avenir en dépend...

Un problème de mentalité