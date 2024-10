Un joueur débarque à l’OM et interpelle De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur du but salvateur contre l’Olympique Lyonnais (3-2) dans les dernières secondes de la partie, Jonathan Rowe n’a pas encore connu les joies d’une titularisation depuis son arrivée à l’OM. Avant le déplacement à Montpellier ce dimanche, l’ailier anglais a affiché sa motivation pour les semaines à venir.

L’Olympique de Marseille a procédé à de nombreux changements durant l’été en attirant douze joueurs, dont Jonathan Rowe, arrivée en provenance de Norwich sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 16.5M€. Auteur de deux buts avec le maillot de l’OM, dont celui dans le temps réglementaire à Lyon (3-2), l’ailier anglais n’a pas encore eu l’occasion de débuter un match avec Roberto De Zerbi mais ne baisse pas les bras. Interrogé par BFM Marseille, Jonathan Rowe a fait passer un message à son entraîneur.

« Évidemment je veux juste être sur le terrain »

« Attaquant de pointe ? Oui je pense pouvoir le faire, évidemment je veux juste être sur le terrain, je pense que sur le terrain je peux offrir quelque chose de différent et mettre en difficulté l’équipe adverse. Je suis content à n’importe quel poste, je pense être plus dangereux en attaque, il faut juste me mettre sur le terrain et je serai bon », a confié la recrue de l’OM.

« Je serais stupide si je ne voulais pas jouer mais ce n’est pas à moi de décider »

« Je suis un compétiteur, je pense que c’est de la concurrence saine, il y a beaucoup de bons joueurs dans l’équipe, c’est aussi pourquoi je suis venu, pour me mesurer à ces bons joueurs, ces concurrents, poursuit Jonathan Rowe. Je veux jouer, je serais stupide si je ne voulais pas jouer mais ce n’est pas à moi de décider, je contrôle ce que je peux contrôler. Je ferai de mon mieux pour prouver que j’ai ma place dans l’équipe ». Reste à voir si Roberto De Zerbi entendra ce message.