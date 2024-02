Un joueur de l’OM plombé par… Marcelino ?

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia devait endosser le rôle de patron dans le milieu de terrain de l’OM. Ce qui n’a pas vraiment été le cas jusqu’à maintenant, en raison des trop nombreuses blessures de l’international centrafricain. Des pépins physiques qui pourraient être la conséquence de la préparation estivale de Marcelino.

Huit ans après avoir quitté l’AS Monaco et donc le championnat de France, Geoffrey Kondogbia a fait son retour en Ligue 1 l’été dernier. Passé par l’Inter Milan, Valence et enfin l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain âgé de 30 ans s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec l’OM. Une recrue de poids, sur le papier, mais les blessures ont jusque-là empêché l’international centrafricain (11 sélections) d’enchaîner depuis qu'il est à Marseille.

«Le problème de Geoffrey est de répéter les efforts tous les quatre jours»

« C'est un très bon joueur, il l'a encore montré jeudi, en marquant un but qui plus est. Le problème de Geoffrey est de répéter les efforts tous les quatre jours. Il a eu des soucis musculaires avant que j'arrive. C'est un garçon qu'il faut surveiller de près », confiait Jean-Louis Gasset samedi en conférence de presse, à la veille de la réception de Montpellier. Touché au genou le 18 août face à Metz, Geoffrey Kondogbia a ensuite été gêné par plusieurs pépins musculaires aux cuisses depuis qu'il est à l'OM. Mais quand il est là, son apport est indéniable et contre le Shakhtar Donetsk jeudi (3-1), il a été « l’homme du match » aux yeux de Pierre-Emerick Aubameyang.

La préparation estivale de Marcelino en question ?