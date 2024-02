Une star signe à l'OM, elle finit par pleurer !

Thibault Morlain

En janvier 2019, l'OM frappait un très joli coup sur le marché des transferts, s'offrant alors les services d'un certain Mario Balotelli. Viré par l'OGC Nice, l'Italien a ainsi rebondi au sein du club phocéen, où ses premiers pas n'ont visiblement pas été simples. Florian Thauvin a ainsi raconté cette anecdote où Balotelli a tout simplement fini en larmes.

Depuis le début du projet McCourt à l'OM, la quête d'un attaquant de renom a particulièrement fait parler sur la Canebière. Les buteurs se sont ainsi enchainés à Marseille, sans pour autant connaitre un énorme succès. La liste est ainsi longue et on peut notamment citer Mario Balotelli. C'est en janvier 2019 que l'Italien s'est engagé avec l'OM, qui a certainement dû se souvenir de ses premières heures aux côtés de ses nouveaux coéquipiers.



« Il pense que la harissa, c'est de la tomate »

Pour ses premiers pas à l'OM, Mario Balotelli a visiblement connu une belle mésaventure. C'est Florian Thauvin qui a raconté cela lors dans un entretien accordé à Carré . L'ancien joueur olympien a ainsi expliqué concernant Balotelli : « Il y a Balotelli qui arrive et signe à l'OM. On était en mise au vert et on était en train de manger. A l'époque, il y avait Adil Rami qui demandait toujours de la harissa à table, donc le chef mettait toujours une petite coupole de harissa sur la table pour Adil. Balotelli arrive, c'est sa première mise au vert, c'est nouveau pour lui, tout Italien qu'il est, il se sert des pâtes et en fait, il pense que la harissa, c'est de la tomate. Il commence à tartiner les pâtes de harissa, il en met vraiment en grosse dose ».

« Au bout de 5 minutes, il pleurait »