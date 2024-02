Un piège déjà désamorcé à l'OM ?

Thibault Morlain

Le tirage au sort de l'Europa League en a décidé ainsi, l'OM affrontera Villarreal et retrouvera par conséquent un certain Marcelino. Forcément, après ce qui est arrivé à Marseille, l'Espagnol aura à coeur de prendre sa revanche. Un possible piège pour l'OM, qui n'aurait pas de quoi avoir peur...

Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League, l'OM va devoir se frotter à Villarreal. Une rencontre particulière puisqu'elle marquera les retrouvailles avec Marcelino, désormais sur le banc du club espagnol. Ayant claqué la porte de l'OM en septembre dernier, l'entraîneur de 58 ans aura certainement des comptes à régler.

« Un bon tirage »

Marcelino pourrait donc vouloir piéger l'OM, mais au micro de RMC , Frédéric Hermel a relativisé le danger pour le club phocéen. « C'est un bon tirage pour l'Olympique de Marseille. C'est une affiche à la portée de l'OM. Villarreal aujourd'hui, c'est ventre mou bas du championnat espagnol. Quand on regarde les joueurs, c'est une belle équipe européenne. Il y a de l'expérience, de la technique. Mais on sent qu'on est au bout du bout d'un cycle », explique le journaliste.

« Une équipe qui a perdu de la magie »