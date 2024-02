Marcelino tacle l’OM pour son grand retour !

Amadou Diawara

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l'OM a hérité de Villarreal lors du tirage au sort réalisé ce vendredi après-midi. Alors qu'il entraine désormais le Sous-marin jaune, Marcelino va retrouver le club marseillais en C3. Interrogé sur cette confrontation, le technicien espagnol a adressé un tacle à l'OM.

A la fin de la dernière saison, Pablo Longoria a fait appel à Marcelino pour remplacer Igor Tudor, qui a claqué la porte de l'OM. Après seulement deux mois et demi passés à Marseille, le coach espagnol a pris ses jambes à son cou.

Retrouvailles entre Marcelino et l'OM en Ligue Europa

Alors que la direction de l'OM a été menacée par des ultras du club, Marcelino a décidé de démissionner de son poste d'entraineur. Remplacé par Gennaro Gattuso, puis Jean-Louis Gasset, le technicien de 58 ans est actuellement à la tête de Villarreal. Et le hasard fait bien les choses, puisque l'OM a hérité du Sous-marin jaune lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa, réalisé ce vendredi après-midi.

«Il y a des adversaires plus difficiles»