Un champion du monde bluffé par l’OM ?

Thomas Bourseau

L’OM a enregistré sa première victoire en Ligue Europa cette saison ce jeudi lors de la réception de l’AEK Athènes (3-1). Champion du monde avec l’équipe de France et passé par la Ligue 1 à Lille et Monaco, Djibril Sidibé évolue au sein du club grec a n’a pas caché le fait d’avoir été impressionné par la discipline des hommes de Gennaro Gattuso.

Après une défaite de l’OM à Nice la semaine dernière (1-0), les hommes de Gennaro Gattuso étaient attendus au tournant au Vélodrome pour la réception de l’AEK Athènes qui s’était notamment imposé sur la pelouse de Brighton en septembre dernier (3-2), alors que le pensionnaire de Premier League avait tenu en échec l’OM lors de la deuxième journée de la Ligue Europa à Marseille (2-2).

Sidibé s’est incliné au Vélodrome avec l’AEK Athènes

Grâce notamment à un Vitinha en jambes, l’OM s’est imposé jeudi soir sur le score de 3 buts à 1. Défenseur dans les rangs de l’AEK Athènes, Djibril Sidibé connaît bien l’OM et le Vélodrome pour y avoir joué avec le LOSC et à l’AS Monaco notamment. Et bien que la dynamique sportive de l’Olympique de Marseille n’était pas totalement positive sportivement parlant, le club phocéen a impressionné Sidibé de par sa rigueur.

«Choqué», un joueur de l'OM hallucine https://t.co/o1beLeLTYH pic.twitter.com/qitlDFZxyy — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

«On a vu une équipe de l'OM avec de la rigueur et de la discipline»