L'OM lâche une annonce qui va effrayer l'OL

Dernier de Ligue 1, l'OL doit vite sortir la tête de l'eau. Cela ne sera toutefois pas simple. Ce dimanche, c'est un choc qui attend les joueurs de Fabio Grosso avec l'Olympico face à l'OM. Le club phocéen vient d'ailleurs de l'emporter face à l'AEK Athènes et l'OM veut désormais enchainer avec une victoire face à l'OL.

Comme chaque saison, les rencontres entre l'OM et l'OL sont très attendues. Rendez-vous donc dimanche soir pour ce premier Olympico. Et du côté des Gones, la rencontre est plus importante que jamais étant donné la crise que traverse actuellement le club. Visiblement en danger, Fabio Grosso aura tout intérêt à l'emporter avec l'OL. Mais en face, l'OM est plus déterminé que jamais...

« Il y a un match important qui nous attend dimanche »

A peine la rencontre d'Europa League terminée, Geoffrey Kondogbia a annoncé la couleur pour le choc à venir face à l'OL. Le joueur de l'OM a alors lâché, rapporté par Le Phocéen : « Personnellement, j’ai déjà mis l’Europe de côté, car il y a un match important qui nous attend dimanche. Le contexte fait que ce sera un match très difficile ».

« S'imposer à la maison »