Scandales dénoncés à l’OM, un message cinglant tombe

Battu le week-end dernier à Lens, l’OM a laissé sa place de dauphin aux Sang et Or. Une défaite que les Marseillais ne digèrent pas, notamment pour le but refusé à Alexis Sanchez. Le club olympien a réagi ce mardi en publiant un communiqué pour évoquer les différentes décisions arbitrales qui ont porté préjudice à l’OM.

Samedi dernier, l’OM s’est incliné 2-1 sur la pelouse du RC Lens. Malgré une grosse entame de match, le club olympien a baissé de régime après le but refusé à Alexis Sanchez. Même si Clément Turpin l’a d’abord accordé, l’arbitre de la rencontre est revenu sur sa décision, ce qui a coûté cher à l’OM. Igor Tudor n’a d’ailleurs pas caché son mécontentement après le match. Ce mardi, l’OM a publié un communiqué pour contester diverses décisions que le club juge mauvaises.

L’OM se plaint de plusieurs décisions arbitrales

« L’Olympique de Marseille souhaite toujours garder une approche très constructive vis-à-vis des instances et de l’ensemble des acteurs du football français. Néanmoins, l’Olympique de Marseille se voit dorénavant obligé de réagir tant le club fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant d’ores-et-déjà un impact majeur sur le déroulé de sa saison. D’une part, l’OM regrette le traitement inéquitable lié à un manque d’uniformité dans l’application des règles d’utilisation du VAR. Alors que la décision de laisser jouer Alexis Sanchez à la suite d’un contact avec un défenseur lensois (J34 ; RCL-OM ; 2-1) est considérée comme une erreur manifeste par le VAR, la semelle nette du défenseur monégasque non-sifflée sur Sead Kolasinac dans la surface de réparation (J20 ; OM-ASM ; 1-1) ne l’a pas été. D’autres décisions arbitrales ont également été grandement défavorables à l’OM, impactant par exemple le résultat final des rencontres contre le PSG (J11 ; 1-0 ; main dans la surface) ou contre le RCSA (J27 ; 2-2 ; exclusion de Léonardo Balerdi) », indique le communiqué de l’OM.

«L'Olympique de Marseille demande davantage de respect à son égard»