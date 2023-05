L’OM crie au scandale, le boss est choqué

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse du RC Lens samedi dernier (2-1), l’OM a perdu sa seconde place au classement au profit des Sang et Or. Mais le but refusé à Alexis Sanchez après intervention de l’assistance vidéo pour une faute sur Kevin Danso a du mal à passer dans les rangs marseillais. Un fait de jeu qui aurait interpellé les dirigeants marseillais.

Alors qu’il pensait avoir ouvert le score samedi dernier face au RC Lens, Alexis Sanchez a finalement vu son but être refusé. Si Clément Turpin l’avait validé dans un premier temps, il est revenu sur sa décision après intervention de l’assistance vidéo. L’arbitre de la rencontre a estimé que l’attaquant de l’OM avait fait faute sur Kevin Danso.

« Wilfried Bien, qui lui était à ce poste pour OM-Monaco »

« À l’assistance vidéo, il y avait Jérôme Brisard et Wilfried Bien, qui lui était à ce poste pour OM-Monaco et qui n'avait pas appelé l'arbitre principal lorsque Sead Kolasinac s'était fait marcher dessus par Maripan », a déclaré Florent Germain dans Virage Marseille sur BFM Marseille .

« Cela a interpellé jusqu'aux dirigeants »