«Rien à foutre», il balance sur l'OM

Alors qu'une génération prometteuse pointe le bout de son nez du côté de l'OM, le club phocéen a depuis plusieurs années maintenant été critiqué pour la faiblesse de sa formation. De rares joueurs ont tout de même réussi à se révéler à Marseille. C'est notamment le cas de Maxime Lopez, qui a tenu des propos très forts à propos de la formation à l'OM.

Dernier vainqueur de la Coupe Gambardella, l'OM peut compter sur des talents prometteurs pour l'avenir. Les regards se tournent notamment vers Enzo Sternal et Darryl Bakola. Le club phocéen aurait-il enfin réglé ses problèmes avec son centre de formation ? Disposant d'un bassin de talents immense dans le sud de la France, l'OM est toutefois passé à côté de nombreux talents et n'en a pas révélé énormément. On peut alors citer Samir Nasri, les frères Ayew et plus récemment, Maxime Lopez et Boubacar Kamara.

« A Marseille, ils voulaient que des stars »

Quand il s'agit d'évoquer la formation à l'OM, Maxime Lopez sait donc de quoi il parle. Ainsi, invité de l'émission Hors Jeu, le désormais joueur du Paris FC a tenu des propos très forts sur le sujet, lâchant notamment : « Ils ont fait un peu de la merde. A mon époque à moi, on la négligé totalement la formation, c’était vraiment « il y a des jeunes, c’est bien… ». (…) Aujourd’hui, on en parle un peu plus, De Zerbi fera jouer des jeunes s’il y a en a qui sont pas loin d’y être, mais on a trop négligé à l’époque. Ils en avaient rien à foutre, on ne va pas se mentir. A Marseille, ils voulaient que des stars ».

« Maintenant, c’est à eux de faire ce qu’il faut »

« Et les supporters, il faut qu’ils arrêtent de se mentir aussi. Aujourd’hui si on leur dit si vous préférez prendre un bon joueur confirmé de Ligue 1 ou prendre un jeune du centre, ils vont prendre le joueur de Ligue 1 confirmé. Je pense que ça évolue, le petit Sternal, le petit Bakola, ils ont réussi à faire signer un contrat pro. Maintenant, c’est à eux de faire ce qu’il faut. Au bout d’un moment, on a beau dire l’entraîneur, la direction, c’est à eux d’avoir les épaules, surtout quand tu es à Marseille », a par ailleurs poursuivi Maxime Lopez.