Ressuscité à l'OM, il interpelle De Zerbi

Arrivé à l'OM l'an dernier, Geoffrey Kondogbia ne faisait pas partie des plans de Roberto De Zerbi cet été. Mais il a réussi à convaincre son coach de lui laisser une chance. L'international centrafricain est de retour au sein de l'effectif de l'OM, et il apprécie beaucoup le travail de l'Italien. Titulaire lors des deux derniers matches, il a réussi à faire basculer la situation très rapidement.

Il y a quelques semaines, Geoffrey Kondogbia était dans une situation bien différente à l'OM. Le milieu de terrain de 31 ans était sur la liste des départs du club, puisque Roberto De Zerbi ne comptait pas sur lui pour cette saison. Conscient de la situation, Geoffrey Kondogbia avait lancé une conversation avec son coach pour essayer de changer la donne, et il a réussi à se montrer assez convaincant pour que Roberto De Zerbi change d'avis.

Kondogbia retrouvé

Présent dans le onze de départ lors des deux derniers matches de l'OM, Geoffrey Kondogbia est un joueur sur lequel Roberto De Zerbi a choisi de s'appuyer. Interrogé sur son entraineur, le milieu de terrain s'est enflammé. « Je me sens très bien, ce coach m'a apporté d'autres clés. C'est très positif et il faut continuer en ce sens. (...) Tout le monde a pu voir l'aspect technique, pas seulement depuis que De Zerbi est arrivé. Sa passion, c'est ce qui m'a marqué le plus. Il veut la maîtrise, diriger le match comme il le souhaite, c'est son ambition » a déclaré l'international centrafricain en conférence de presse à la veille du match face à Nice.

Kondogbia a parlé au téléphone avec De Zerbi

Lors de cette même conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur le cas Kondogbia et a expliqué les dessous de son choix. « Geoffrey (Kondogbia) est l'une des plus belles choses que j'ai vu à l'Olympique de Marseille jusqu'à présent. Je suis quelqu'un qui aime changer d'avis. Parfois nous les entraîneurs on part avec des idées et on ne bouge pas. Au début je ne comptais pas sur lui. Et puis ensuite j'ai parlé avec lui au téléphone, j'ai eu des sensations positives. Donc je l'ai fait s'entraîner avec nous au début et quand j'ai vu sa qualité, son envie de rebondir après une saison négative, j'étais vraiment très content de lui. C'est un garçon super, c'est un très bon joueur et c'est vraiment un des points les plus importants pour moi depuis le début de saison ici » a-t-il confié.