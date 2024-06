RC Lens : C'est un calvaire pour lui après avoir quitté l'OM !

Thibault Morlain

Indiscutable dans les buts du RC Lens, Brice Samba n'a pas tout le temps connu une telle situation par le passé. Ça a notamment été le cas suite à son transfert à l'OM en provenance du Havre. Recruté par le club phocéen en 2013, l'actuel portier de 30 ans n'aura joué que 5 matchs avec l'OM avant de partir en 2017. Si Samba s'est par la suite relancé à Caen, il a raconté à quel point ça a été difficile pour lui après avoir quitté Marseille.

En 2013, Brice Samba décidait de marcher dans les traces de Steve Mandanda. En effet, lui aussi avait décidé à ce moment de quitter Le Havre pour rejoindre l'OM. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme pour la désormais légende olympienne. Sur la Canebière, Samba a énormément galéré n'ayant joué que 5 petits matchs avec le club phocéen. Au final, l'actuel gardien du RC Lens a quitté l'OM en 2017, mais les problèmes ne faisaient visiblement que commencer pour lui...



Mercato - OM : Le transfert d’un grand nom relancé par l’Arabie Saoudite ? https://t.co/wgyZP9jomR pic.twitter.com/6Cmf2vQwOT — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

« J’ai dû retourner chez mes parents »

Numéro 1 au RC Lens et sélectionné avec l'équipe de France pour disputer l'Euro, Brice Samba est sur son petit nuage. Ça n'a toutefois pas été tout le temps comme ça pour le gardien de 30 ans. Dans un entretien accordé au Parisien , Samba a raconté le calvaire qu'il a vécu au moment de son départ de l'OM en 2017 : « J’ai eu à me construire dans la difficulté. J’avais le talent, mais à un moment donné je n’ai pas fait le nécessaire pour avancer. En toute franchise, je me suis perdu, oublié. Je ne me consacrais pas suffisamment au football. Résultat, quand je me suis retrouvé sans club en quittant l’OM au printemps 2017, j’ai dû retourner chez mes parents ».

« J’étais passé du statut de futur crack du football français à presque plus rien »