Polémique à l’OM, un joueur balance !

Jean de Teyssière

Lors de la rencontre de Coupe de France face au LOSC, l’OM a été éliminé, après une fin de match tendu sur le bord de la ligne de touche. Medhi Benatia a été exclu de manière injuste d’après le club et un clash a éclaté entre Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM et Olivier Létang, le président du LOSC. Neal Maupay, attaquant marseillais, a évoqué ce vendredi la manière dont son équipe était arbitrée.

Juste après le but égalisateur de Luis Henrique face à Lille en seizièmes de finale de la Coupe de France, Olivier Létang, président du LOSC, s’est adressé au quatrième arbitre au bord du terrain. Roberto De Zerbi n’a pas compris ce qu’il faisait à cet endroit du terrain et lui a demandé de partir. Medhi Benatia est alors arrivé pour calmer tout le monde et glisser un mot au quatrième arbitre. Un geste qui lui a valu un carton rouge et qui fait depuis polémique au sein du club phocéen.

«On sait comment on est arbitrés»

En conférence de presse ce vendredi après-midi, l’attaquant de l’OM, Neal Maupay, a répondu à la polémique autour du clash entre Olivier Létang et certains membres de l’OM : « Pour être honnête, en dehors des matchs, on se dit pas : "pourquoi les décisions sont contre nous". On ne veut pas perdre de l’énergie sur des choses qu’on ne maîtrise pas. On sait comment on est arbitrés mais on ne peut pas le changer. »

«Ça ne sert à rien d’en faire des caisses»

« Ça ne sert à rien d’en faire des caisses, explique l'attaquant de l'OM. L’important, c’est cette capacité à rester ensemble, en équipe. On a cette force qui fait qu’on arrive à ne pas se disperser. » En tout cas, l’OM note un vrai problème d’arbitrage à leur égard.