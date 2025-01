«Guignol» : Insulté, un joueur de l’OM lâche une punchline en direct !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a accueilli Neal Maupay en ses rangs lors des derniers moments du mercato estival. Réputé pour être particulièrement taquin et à la limite de la méchanceté par moments, comme ce fut le cas avec Everton qui l’a prêté à l’OM, Maupay a expliqué sa philosophie après avoir été insulté.

Neal Maupay (28 ans) commence à être coutumier du fait. Depuis plusieurs années désormais, l’attaquant de l’OM se sert des médias et des réseaux sociaux afin de lancer quelques piques à ses adversaires sous la forme de troll. Ce fut le cas à plusieurs reprises cette saison avec des tacles destinés à l’OL, à l’ASSE, à Nicolas Pallois ou encore plus récemment à Everton, le club qui l’a prêté à l’Olympique de Marseille avec une option d’achat obligatoire de 4M€. Le 29 décembre, après une défaite à domicile contre Nottingham Forest (0-2), Neal Maupay avait publié le message suivant sur son compte X. « Quand je passe une mauvaise journée, je regarde le score d'Everton et je souris ».

«J’ai détesté ce qu’il a fait à Everton, je trouve que c’est d’une stupidité sans nom»

En réponse au post de Neal Maupay sur X, Tony Bellew avait réagi dans la section commentaires avec l’insulte suivante : « Trou du c*l ». Au micro de talkSPORT, le boxeur champion du monde poids lourds-légers WBC supporter d’Everton en a récemment rajouté une couche en qualifiant l’avant-centre de l’Olympique de Marseille. « Ce n’est pas le truc le plus sympa à faire de la part d’un joueur qui fait partie de la masse salariale du club. C’est un guignol. Quand Everton va bien, vous n’entendez pas un murmure de la part de ce petit couineur, mais dès qu’Everton perd ou est moins performant, la fouine se manifeste ».

A un degré moindre, pas avec la même véhémence, Daniel Riolo n’est lui aussi pas enchanté de la déclaration choc de Maupay envers Everton. « J’ai détesté ce qu’il a fait à Everton, je trouve que c’est d’une stupidité sans nom. C’est un club qui l’a payé, qui ne l’a pas maltraité, la façon qu’il a eu de se moquer de son club en Angleterre, je trouve que c’est super déplacé pour ses coéquipiers, son entraîneur, pour tous les gens qui sont dans le club et qui galèrent. Un club qui a des vrais fans, historique en Angleterre. Je trouve qu’il n’a pas le droit de faire ça, c’est ridicule d’avoir fait ça et ça m’a beaucoup déçu de sa part ».

«Vous ne vous chambrez pas avec vos amis ? C'est juste que je joue au foot»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Neal Maupay a été interrogé sur son lien avec les vannes et sa notion de chambrage. Dans des propos relayés par Le Phocéen, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à remettre les pendules à l’heure. « Twitter ? J'aime bien chambrer. Ce n'est pas parce que je joue au foot que je vais m'en priver. Des fois j'ai envie de piquer. J'ai l'impression que parfois vous me prenez pour un fou ? Vous ne vous chambrez pas avec vos amis ? C'est juste que je joue au foot. Il y a des joueurs qui parfois ont du mal à être eux-mêmes »