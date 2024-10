OM : Une surprise signée Roberto De Zerbi ?

Thomas Bourseau

À l’OM, l’heure n’est pas à la crise sportive. Certes, les résultats ne sont plus aussi positifs qu’en début de saison. Néanmoins, Eric Di Meco a tenu à rappeler une chose sur les ondes de RMC : Roberto De Zerbi n’a pas encore pu aligner son équipe-type.

Roberto De Zerbi n’arrive pas ou plus à faire gagner son OM. Sur les deux dernières sorties du club phocéen face à Strasbourg (0-1) et Angers (1-1), le technicien italien a semblé à court d’idées pour galvaniser son groupe afin d’aller chercher une victoire.

«Sur le recrutement, il y a des joueurs inespérés qui sont venus»

Néanmoins, il ne faut pas tirer la sonnette d’alarme à l'Olympique de Marseille à en croire Eric Di Meco. La cause ? Le groupe qui a été monté de toute pièce pendant le mercato estival par le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia. « Sur le recrutement, il y a des joueurs inespérés qui sont venus et qui sont bons : Greenwood, Hobjberg, Rulli je ne le voyais pas à ce niveau-là. C’est un vrai plus et l’OM aurait moins de points sans lui. Et puis, tu as l’arrivée de Rabiot qui fait qu’il y a une ambition particulière cette année ».

«La meilleure équipe que j’ai en tête, je l’ai pas encore vu sur le terrain»

Le champion d’Europe 93 avec l’OM a profité de son passage sur l’émission Rothen s’enflamme de RMC pour ramener du calme à Marseille : il n’y a toujours pas eu d’équipe-type. « La meilleure équipe que j’ai en tête, je l’ai pas encore vu sur le terrain. Avec Rabiot, avec Merlin. Sur les premiers matchs, on s’est dit qu’un des grands bénéficiaires de l’arrivée de De Zerbi allait être Merlin. Il a fait des passes décisives, a joué plus haut et a retrouvé des qualités offensives qu’on lui connaissait. Il y a lui, Balerdi qui n’est pas là, Brassier qui ne joue jamais à son poste en réalité depuis le début. Et puis au milieu de terrain j’ai envie de voir Hojbjerg et Rabiot ».