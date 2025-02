OM : Une «déception amoureuse» avec De Zerbi ?

Arnaud De Kanel

Ça a tout l'air d'un mariage parfait. Arrivé à l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi n'a pas tardé à se mettre le public dans la poche en multipliant les déclarations d'amour au peuple marseillais. Des signaux plus que rassurants quant à l'avenir marseillais de l'un des entraineurs les plus convoités du marché. D'ailleurs, Eric Di Meco vivrait très mal un départ précipité de l'Italien cet été.

Arrivé sur la Canebière l’été dernier, Roberto De Zerbi a rapidement conquis le cœur des supporters marseillais. L’accueil enthousiaste qui lui a été réservé témoigne de l’attente placée en lui, et l’entraîneur italien n’a pas tardé à y répondre. Grâce à son management rigoureux et son approche offensive du jeu, il a su donner une véritable identité à son équipe. Porté par une ferveur populaire sans faille, l’OM se maintient dans la course en haut de tableau, restant au coude-à-coude avec le PSG. Loin de céder sous la pression, De Zerbi semble au contraire puiser dans cet engouement une force supplémentaire pour mener son groupe vers les sommets. Le coup de foudre est total.

De Zerbi tombe amoureux de l'OM

« Je l'ai toujours dit, même quand les résultats n'étaient pas forcément là, que c'était vraiment un privilège et une chance de pouvoir travailler ici. Et comme pour tout privilège, c'est quelque chose à défendre et à protéger. Je sens que maintenant, il y a une connexion avec le public, une connexion vraiment importante, particulière, et qui nous remplit de fierté, moi-même, mais aussi toutes les personnes qui travaillent ici », confiait Roberto De Zerbi en conférence de presse après la victoire face à l'ASSE. Un départ serait donc très mal vécu par les Marseillais et en particulier par Eric Di Meco.

«Très étonné et déçu par le personnage s’il nous mettait une carotte à la fin de l’année»

« En Angleterre il peut être appellé. Guardiola il peut partir de City… Je parle de ces clubs là, les Juve, Milan, Inter… Je me dis, je serai très étonné et déçu par le personnage s’il nous mettait une carotte à la fin de l’année. Quand il parle de l’OM, il en parle avec un tel amour que ce serait vraiment une déception amoureuse. Ces derniers temps, tout le monde s’est servi de l’OM comme tremplin. Même un garçon comme Rabiot il s’est jamais caché que s’il n’y avait pas de LDC, il réfléchira à d’éventuelles propositions », a lâché le vainqueur de la Ligue des champions 93 dans le Super Moscato Show sur RMC.