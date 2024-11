OM : Rabiot taclé en direct par Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Absent du dernier rassemblement de l’équipe de France car trop juste physiquement, Adrien Rabiot retrouve la sélection. En effet, le joueur de l’OM a été rappelé par Didier Deschamps pour affronter Israël et l’Italie. Rabiot mérite-t-il pour autant sa place chez les Bleus ? Daniel Riolo a quelques doutes.

Ayant mis énormément de temps avant de retrouver un club, Adrien Rabiot avait ainsi manqué les deux premiers rassemblements de l’équipe de France de la saison. Mais le milieu de terrain a désormais retrouvé le rythme sous le maillot de l’OM. Il n’en fallait donc pas plus à Didier Deschamps pour sélectionner à nouveau Rabiot.

Tolisso plutôt que Rabiot ?

La place d’Adrien Rabiot en équipe de France n’a toutefois pas manqué de faire réagir Daniel Riolo. En effet, lors de L’After Foot, le journaliste RMC a notamment estimé que Corentin Tolisso (OL) méritait tout autant si ce n’est plus d’être avec les Bleus plutôt que Rabiot : « Tolisso, je le dis et je le répète, 100x il peut aller en équipe de France à la place de Rabiot ».

« Il retrouve des jambes »

Ayant donc rappelé Adrien Rabiot pour ce rassemblement de novembre, Didier Deschamps avait fait savoir à propos du joueur de l’OM : « Adrien revient. Il a eu un arrêt assez important, il retrouve des jambes, il a un certain vécu. Kanté n'était pas là au dernier rassemblement parce que blessé. On prend un peu plus d'âge dans la moyenne avec ces deux joueurs. La jeunesse n'interdit rien, mais avoir de l'expérience et du vécu, c'est bien d'avoir les deux ».