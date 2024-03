OM - PSG : Un joueur de Gasset annonce une déroute !

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset se prépare à son premier et sans doute dernier Classique face au PSG en tant que coach intérimaire de l’OM. Son gardien remplaçant, à savoir Ruben Blanco, a annoncé la victoire des siens ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome.

Le 24 septembre 2023, l’OM a été corrigé par le PSG au Parc des princes (4-0). Dans un contexte particulier cependant puisque Marcelino venait de déposer sa démission et Gennaro Gattuso n’avait pas encore été nommé entraîneur. Jacques Abardonado assurait alors l’intérim, mais n’a rien pu faire pour empêcher la déroute.

Ruben Blanco est emballé par le Classique face au PSG

Doublure de Pau Lopez, Ruben Blanco a vécu quelques Classiques face au PSG, au vu de son arrivée à l’été 2022. Et pour l’Espagnol, ce derby est aussi important qu’un Classico Real Madrid - FC Barcelone. « C'est comme un Clasico espagnol. Il y a beaucoup de rivalités à Marseille avec Nice, Saint-Étienne, mais logiquement contre le PSG, ça a la dimension d'un Clasico en Espagne. Beaucoup de tension, une rivalité maximale. C'est un match à fort enjeu ».

Cauchemar à l’OM, cinq joueurs surprises débarquent https://t.co/QSbBPSBFwA pic.twitter.com/Deic3XZtqZ — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

«Je pense d'ailleurs que nous allons le gagner»