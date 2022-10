Foot - OM

OM : L’incroyable aveu de Tudor sur le PSG

Publié le 18 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Bien que l’OM ait réalisé un match plutôt abouti dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes, c’est bien le PSG qui s’est une nouvelle fois imposé (1-0). Après la rencontre, Igor Tudor regrettait que ses joueurs aient trop respecté les Parisiens.

En se présentant au Parc des Princes, l'OM avait l'occasion de recoller au PSG au classement en cas de victoire. Néanmoins, malgré une prestation globalement aboutie, ce sont bien les Parisiens qui se sont imposés. De quoi laisser des regrets à Igor Tudor.

Tudor regrette que l'OM ait eu trop de respect pour le PSG

« Vous jouez contre peut-être les trois meilleurs attaquants du monde, alors c'est normal de concéder des situations, on s'y attendait vu notre plan. Ma sensation est qu'on a fait un bon match, mais qu'on peut faire mieux. On a montré un peu trop de respect pour eux, on n'était pas dans le rythme, on a parfois trop réfléchi. Venir ici jouer contre cette équipe est une grande expérience pour l'équipe. J'espère qu'on apprendra de cette expérience pour s'en servir pour le futur », lance l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Un avis partagé par Pau Lopez.

Pau Lopez valide