OM : La nouvelle recrue se lâche sur Jul !

La rédaction

L’OM a bouclé en fin de mercato estival le recrutement de Neal Maupay pour garnir son secteur offensif. Et le buteur phocéen, qui est un grand fan du rappeur Jul depuis de nombreuses années, n’a pas manqué de lui rendre hommage et de vanter ses mérites artistiques et de travailleur.

L’OM a rapatrié en toute fin de mercato estival une vieille connaissance du championnat de France ! Neal Maupay (28 ans), formé à l’OGC Nice et passé notamment par l’ASSE, débarque donc en provenance d’Everton qui l’a prêté à l’OM avec une option d’achat obligatoire de 6M€ à la clé. Un nouveau challenge pour Maupay, qui va pouvoir côtoyer de près un artiste qu’il admire depuis plus de dix ans.

Maupay fan de Jul

Interrogée par Maritima, la nouvelle recrue de l’OM affiche son admiration pour le rappeur Jul : « Jul c’est Marseille. C’est la réussite de quelqu’un qui a du talent mais qui travaille énormément aussi. Je suis fan de Jul vraiment depuis ses débuts. Quand j’étais encore au centre de formation, on avait des Marseillais qui m’ont fait découvrir Jul », explique-t-il.

« Quelqu’un qui bosse malgré son talent »

« Il sort depuis des années 4-5 albums par an et il y a 30 sons dans l’album. Ça ne se fait pas comme ça, c’est quelqu’un qui bosse malgré son talent. Ça me représente aussi, il représente la ville, les gens, quelqu’un de Marseille qui a réussi à l’échelle locale et nationale », poursuit Neal Maupay. Jul appréciera…