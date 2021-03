Foot - OM

OM : Jorge Sampaoli fait l’unanimité à l’OM !

Publié le 12 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Depuis le début de la semaine, Jorge Sampaoli est à la tête de l’OM. Un laps de temps court qui aura toutefois permis à l’Argentin d’être validé par son vestiaire.

Après le FC Séville, Jorge Sampaoli vient de débuter son deuxième challenge en Europe. En effet, depuis quelques jours, l’Argentin est le nouvel entraîneur de l’OM. Après avoir observé une quarantaine de quelques jours en raison du contexte sanitaire actuel, Sampaoli a pris les commandes du club phocéen en début de semaine. L’entraîneur de 60 ans a juste eu le temps de connaitre ses nouveaux joueurs et effectuer quelques séances avant de faire ses grands débuts ce mercredi face à Rennes. Une première qui s’est soldée par une victoire (1-0) et à l’OM, on voit les choses en grand avec Jorge Sampaoli.

« C’est un coach que tout joueur rêve d’avoir »