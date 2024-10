OM : «Il s’est trompé», De Zerbi se fait tacler

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est incliné lors de la réception du PSG dimanche soir (0-3), Jérôme Rothen estime que l’expulsion d’Amine Harit dès la 20e minute de jeu n’a pas « tué » le match. L’ancien parisien préfère plutôt s’attarder sur le manque de combativité des Marseillais et sur les choix tactiques de Roberto De Zerbi, qui selon lui s’est trompé.

Le Classique tant attendu n’a pas tenu toutes ses promesses. Le PSG a rapidement pris le dessus sur l’OM dimanche soir au Stade Vélodrome, des Olympiens en plus réduits à 10 dès la 20e minute après l’expulsion d’Amine Harit. Un carton rouge qui a forcément impacté la suite de la rencontre, même si Jérôme Rothen estime que cela n’a pas « tué » le match pour autant.

« J’ai vu des Marseillais amorphes et pas du tout au niveau de ce match-là »

« Tuer c’est un grand mot. Tuer ? Non, pour moi non. Ce n’est pas parce qu’une équipe joue à dix qu’elle ne peut pas montrer plus de combativité. Et pour moi, ça n’a pas duré que 20 minutes. J’ai vu des Marseillais amorphes et pas du tout au niveau de ce match-là, de ce que demande le Classique si tu veux battre la grande équipe du Paris Saint-Germain », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC.

« De Zerbi s’est trompé sur ce match »

Selon l’ancien du PSG, c’est surtout l’approche de Roberto De Zerbi qui n’a pas été la bonne : « Je veux bien qu’on revienne sur le fait de jeu, parce qu’il est important. Bien sûr que quand tu prends un carton rouge au bout de 20 minutes ça joue sur ce que tu veux mettre en place. Mais la question c’est : qu’est-ce qu’il a voulu mettre en place ? Est-ce que De Zerbi était dans la vérité sur ce match ? Je ne pense pas, je pense qu’il s’est trompé sur ce match (...) Il a décidé d’être attentiste, de renforcer un peu l’axe en laissant beaucoup de liberté aux joueurs de côté. Pour moi ça a été une erreur. Je pense qu’il ne s’est jamais adapté au plan de Luis Enrique. »