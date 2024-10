OM : De Zerbi fracasse une star dans le vestiaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est lourdement incliné face au PSG dimanche soir (0-3), Roberto De Zerbi n’a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs. Le technicien était très en colère après la rencontre et l’a fait savoir à son groupe dans le vestiaire. Il s’en est principalement pris à ses joueurs de couloir et surtout à sa star, Mason Greenwood.

Plein d’espoirs avant la réception du PSG dimanche soir, l’OM a vite déchanté. Les Olympiens n’ont pas existé lors du premier Classique de la saison et si l’expulsion d’Amine Harit a forcément eu un impact, elle n’enlève rien à la domination des hommes de Luis Enrique lors des 20 premières minutes, à 11 contre 11. Roberto De Zerbi n’a d’ailleurs pas trop voulu s’attarder sur le carton rouge reçu par son meneur de jeu et s’il était justifié ou non, mais a plutôt ciblé le manque de personnalité de son équipe.

Le plan de De Zerbi est rapidement tombé à l’eau

Comme expliqué par L'Équipe, l'entraîneur de l’OM avait un plan pour essayer de contrecarrer le PSG. Privé d'Ulisses Garcia, forfait de dernière minute, il a beaucoup parlé avec Lilian Brassier dans la semaine afin de le mettre en confiance. Roberto De Zerbi souhaitait bloquer les couloirs et les montées d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Ce qui a rapidement échoué lorsque le Portugais, servi par Bradley Barcola, a pu centrer pour Joao Neves sur l’ouverture du score des Parisiens. Une action sur laquelle l'attitude de Mason Greenwood a interpellé, lui qui revenait en trottinant quand Amir Murillo se retrouvait en un contre deux.

De Zerbi s’en est pris à Greenwood

Selon L’Equipe, l’Anglais était un des principaux joueurs ciblés par Roberto De Zerbi après la déconvenue face au PSG. Le technicien italien était très en colère dans le vestiaire et s’en est surtout pris à ses joueurs de couloirs, Mason Greenwood donc, et dans une moindre mesure Luis Henrique. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a d’ailleurs ouvertement critiqué le match du transfuge de Manchester United : « Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu'il était dans un mauvais jour. Il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l'OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu'on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n'est pas possible. C'est un bon joueur mais j'en attendais plus de lui ce soir. Mais pas uniquement de lui. J'en attends toujours plus de manière générale. »