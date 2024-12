OM : Il annonce «une très belle surprise» pour Wahi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Elye Wahi n'a toujours pas lancé son aventure marseillaise. Doublé par Neal Maupay dans la hiérarchie des attaquants, l'ancien attaquant du RC Lens a été annoncé sur le départ cet hiver. Mais comme l'a confirmé Pablo Longoria, le joueur conserve la confiance de son club. Ancien du PSG, Jérôme Rothen ne souhaite pas l'enterrer trop tôt non plus.

Cinq mois sont passés depuis son arrivée à l’OM et Elye Wahi peine toujours autant à faire l’unanimité. Censé prendre la succession de Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien attaquant du RC Lens a vécu un début de saison galère au cours duquel Neal Maupay a pris l’avantage dans la hiérarchie des attaquants. Un déclassement qui ne devrait avoir aucun impact sur son avenir immédiat à l’OM.

Un retour très attendu, mais Riolo s’inquiète déjà ! Que va-t-il se passer avec Moumbagna à l’OM ? 🤔

➡️ https://t.co/PbsgNXFqDb pic.twitter.com/0SSmwGwdJa — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Longoria scelle l'avenir de Wahi

« Pour nous, hors de question d’un départ d’Elye Wahi cet hiver. Je prends l’initiative, même sans discuter avec la partie sportive, car nous, on croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne, mais c’est vrai que chaque joueur a son rythme, son adaptation. Avec Elye, je suis sûr qu’on a un des meilleurs jeunes attaquants en Europe, même avec les hauts et les bas. Je crois que le temps d’Elye Wahi va arriver, on est tranquille, il doit rester tranquille. J’ai beaucoup confiance en son avenir et je crois qu’il va s’imposer dans ce club car il a toutes les qualités pour » a confié Pablo Longoria au cours d’une conférence de presse.

« Il ne peut faire que mieux en 2025 »

Jérôme Rothen est du même avis et croit encore à une montée en puissance de Wahi. « Il y a encore une marge de progression dans l’effectif. Wahi ? C’est un joueur qui n’arrive pas à s’acclimater, à s’adapter. Il y a plein de choses qui nous font dire que ça ne va jamais marcher à l’OM. Mais je reste le pied sur le frein parce que je trouve qu’il a toujours des qualités, elles n’ont pas disparu. Il y a eu peut-être un problème d’état d’esprit et peut-être que ça va évoluer .Il ne peut faire que mieux en 2025, ça peut-être une bonne surprise, une réussite lors de la seconde partie de saison » a lâché l’ancien du PSG sur RMC.