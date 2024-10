OM : Grand changement pour Adrien Rabiot ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre de tout contrat, Adrien Rabiot s’est engagé à l’OM où il va monter en puissance dans les prochaines semaines. Une situation qui pourrait permettre au milieu de terrain de retrouver l’équipe de France. Et Bixente Lizarazu lui promet même une place parmi les cadres des Bleus.

Depuis qu'il a été désigné capitaine, plutôt qu'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé est sou le feu des critiques. Et la situation ne s'est pas arrangée ces derniers jours après son escapade à Stockholm alors que les Bleus affrontaient Israël dans le même temps. C'est ainsi que pour Bixente Lizarazu, l'attaquant du Real Madrid a besoin d'autres leaders à ses côtés. Et Adrien Rabiot, qui vient de rejoindre l'OM, peut en faire partie.

«Tchouaméni, Koundé, Rabiot correspondent au profil de joueurs capables d'incarner ce "leadership"»

« Aujourd'hui, Tchouaméni, Koundé, Rabiot correspondent au profil de joueurs capables d'incarner ce "leadership". Demain, ce sera peut-être le tour de Saliba ou Konaté. De toute façon, il y aura toujours plusieurs formes de leadership possible dans une équipe. Le leader tactique, qui garantit l'équilibre de l'équipe par sa position comme Tchouaméni. Le leader par son attitude rassurante pour les autres comme Koundé. Ensuite, le leader de parole, qui s'impose par les mots, la détermination. Il faut savoir réveiller les troupes à certains moments difficiles et Maignan semble parvenir à le faire. Et il y a le leader de combat qui, grâce à son énergie naturelle, donne le tempo de l'agressivité, du duel dans le match », estime le champion du monde 1998 dans son édito pour L’EQUIPE, avant de poursuivre.

«Mbappé a plus que jamais besoin d'être encadré»

« Les tacles de Camavinga lors de France-Israël ont donné envie aux autres de le suivre. Enfin, on va trouver le leader technique en position offensive. Il peut faire peur à l'adversaire à chaque dribble ou chaque frappe. C'est l'agrégation de cet ensemble qui constitue la force collective d'une équipe. Et je pense que Mbappé a plus que jamais besoin d'être encadré pour que la France puisse retrouver la bonne dynamique », ajoute Bixente Lizarazu.