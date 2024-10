L’OM perd un joueur, son remplaçant est déjà trouvé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé avec la sélection argentine, Valentin Carboni devrait être absent pour le reste de la saison, et verra même peut-être son prêt être rompu. Une situation compliquée pour l'OM qui a déjà des difficultés avec Ismaël Koné, également blessé de façon régulière. Par conséquent, le remplaçant du joueur argentin sera Amine Harit pour les prochains matches.

Ces derniers jours, l'OM a connu nouveau coup dur. Après avoir perdu Faris Moumbagna lors de la première journée de Ligue 1, victime d'une rupture des ligaments croisés, le club phocéen va également devoir faire sans Valentin Carboni. Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan, le jeune meneur de jeu argentin venait de connaître sa première titularisation avec l'OM à l'occasion de la venue d'Angers au Vélodrome (1-1). Et s'il ne le savait pas encore, c'était également probablement la dernière.

Carboni, le coup dur

Et pour cause, à l'occasion du rassemblement de la sélection argentine, Valentin Carboni s'est gravement blessé comme l'a confirmé l'OM par le biais d'un communiqué : « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains ». Un coup dur pour l'OM qui songe même à rompre son prêt.

Harit va le remplacer

Par conséquent, l'OM doit trouver une solution pour compenser la grave blessure de Valentin Carboni. Et selon les informations de La Provence, en attendant le retour d'Ismaël Koné, Amine Harit sera le titulaire inamovible à ce poste, mais il aura quand même la pression. Si l'ancien Nantais aura forcément du temps de jeu, il devra rapidement redresser la barre après quelques sorties ratées, sans quoi Roberto De Zerbi pourrait décider d'aligner Mason Greenwood en numéro 10.