OM : Deux nouveaux joueurs au Vélodrome ?

Arnaud De Kanel

Dimanche, l'OM disputera son premier match de la saison au Vélodrome. L'attente est immense, d'autant plus après la victoire tonitruante des Olympiens à Brest. Et pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur deux nouveaux joueurs.

La grande première de Roberto De Zerbi au Vélodrome, c'est pour dimanche ! L'OM, qui a retrouvé son antre à l'occasion d'une séance collective vendredi, recevra un Stade de Reims fortement décimé. A l'inverse, le club phocéen va pouvoir compter sur de nombreux renforts.

OM : Greenwood va prendre une décision radicale ! https://t.co/tjA9RZA3pJ pic.twitter.com/JO1JnZjgyD — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

OM : Greenwood va prendre une décision radicale ! https://t.co/tjA9RZA3pJ pic.twitter.com/JO1JnZjgyD — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

Kondogbia et Brassier de retour

De retour de suspension, Geoffrey Kondogbia et Lilian Brassier sont pressentis pour être titulaire selon les informations de L'Equipe. Le défenseur central pourrait donc disputer ses premières minutes avec l'OM en match officiel, lui que l'on avait déjà pu voir à l'œuvre durant la préparation à l'inverse de deux autres recrues.

Grande première pour Carboni et Rowe

Absent face à Brest, Valentin Carboni sera sur le banc dimanche. L'Argentin sera accompagné de la nouvelle recrue Jonathan Rowe et les deux attaquants pourraient donc effectuer leurs grands débuts avec l'OM au Vélodrome. « Brassier et Kondogbia reviennent. Carboni devrait ête sur le banc. Il s'est entraîné pour la première fois hier mais mentalement et physiquement il est prêt à devenir un joueur important. On devrait avoir 16-17 joueurs prêts pour les deux matchs qui arrivent avant la trêve », confiait notamment Roberto De Zerbi en conférence de presse vendredi.