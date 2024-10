OM : De Zerbi prépare un coup de génie !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le duel s'annonce électrique entre le PSG et l'OM dans un Vélodrome à guichet fermé. Troisième du classement, le club marseillais croit en ses chances de victoire après l'arrivée sur le banc de Roberto de Zerbi. Maître tactique salué par Pep Guardiola lors de son passage à Brighton, le technicien pourrait préparer un plan stratégique sur mesure pour cette rencontre.

Pour la première fois depuis bien longtemps, l’OM croit en ses chances de victoire lors du fameux Classique face au PSG. Car depuis le début de la saison, le club marseillais est sur une bonne dynamique. Ses nombreuses recrues, mais aussi son entraîneur, Roberto de Zerbi, ont apporté une nouvelle identité de jeu à cette équipe, qui n’a que la Ligue 1 cette saison pour vibrer. Et justement, ce calendrier favorable pourrait faire les affaires de l’OM, alors que le PSG dispose d’un match de Ligue des champions en plus dans les jambes.

L'OM peut le faire

Arrivé lors du dernier mercato, Mason Greenwood va disputer son premier Classique. Meilleur buteur de l’OM cette saison, l’attaquant anglais ne fait pas de complexe d’infériorité. « Il faut désormais se concentrer sur le match contre Paris au Vélodrome. J'espère que ce sera un super match et qu'on réussira à faire aussi bien qu'aujourd'hui» avait-il déclaré après la victoire de son équipe face à Montpellier dimanche soir. Et ce n’est pas Ludovic Obraniak qui dira le contraire. Pour l’ancien joueur du LOSC, il y a match entre les deux formations : « Je pense que Marseille peut véritablement défier cette équipe parisienne, surtout dans son propre stade ».

De Zerbi est attendu

Pour venir à bout du PSG dimanche soir, Obraniak espère un coup de génie de De Zerbi, qui a déjà connu des chocs de prestige en Premier League. « De Zerbi sait comment préparer des rencontres de ce calibre et il a sûrement quelques idées de génie à exploiter. Je m’attends à un match ouvert et spectaculaire, avec des scores possibles comme 3-3 ou 3-2. Nous pourrions assister à une rencontre incroyable. En plus, quand le stade est en ébullition, l’OM a le potentiel pour réaliser des performances exceptionnelles » a déclaré l’ancien international polonais sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. La promesse d’une rencontre animée.