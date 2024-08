OM : De Zerbi annonce une surprise à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur de l’OM cet été, Roberto De Zerbi pose sa patte sur l’effectif olympien et a même effectué quelques changements, utilisant notamment Quentin Merlin dans un nouveau rôle. Le latéral gauche évolue beaucoup plus haut, au milieu de terrain voire en ailier contre Reims. Et le technicien italien reconnaît même qu’il s’agit d’une belle surprise.

Arrivé cet été sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi apporte sa patte sur l'effectif marseillais, en tentant notamment certaines choses tactiques. Ainsi, Quentin Merlin a par exemple été utilisé dans des rôles différents, et le technicien italien reconnait que c'est une bonne surprise.

Mercato : L’OM rate un gros coup de dernière minute, l’explication tombe https://t.co/uqYgjDCZji pic.twitter.com/QkKIv6cIDy — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

De Zerbi s'enflamme pour Merlin

« Pour moi, Quentin Merlin c'était vraiment une surprise. Je savais que c'était un joueur qui était fort, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un si grand impact dans les matchs. C'est vraiment un joueur qui nous permet aussi de changer de système au cours des matchs. À Brest, vous l'avez vu jouer au milieu du terrain mais c'était plus quelque chose par nécessité », explique l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant de poursuivre.

«Quentin Merlin c'était vraiment une surprise»

« C'est plus un joueur de couloir comme vous allez voir aussi parfois Luis Henrique apprendre à jouer plus dans l'axe. A vir aussi sur le côté droit pour recentrer Greenwood, qui est probablement le plus dangereux offensivement. Après il faut encore que les joueurs apprennent à bien se connaître, que moi j'apprenne à bien tous les connaître et ensuite on cherchera toujours la meilleure solution », ajoute Roberto De Zerbi.