OM : De Zerbi annonce deux coups durs !

Arnaud De Kanel

Après une saison ultra décevante achevée à la huitième place en championnat, l'OM repart avec de grandes ambitions. La nomination de Roberto De Zerbi au poste d'entraineur n'y est pas étrangère, lui qui entend bien concurrencer le PSG pour le titre. Mais pour la première rencontre de la saison, il devra faire sans deux recrues.

Un choc pour démarrer. Samedi, l'OM se déplacera sur la pelouse de Brest, étonnant troisième de Ligue 1 la saison passée. Un match qui revêt d'une grande importance pour Roberto De Zerbi puisqu'il s'agira de sa première rencontre officielle sur le banc olympien. Mais pour ce test grandeur nature, le nouveau coach de l'OM sera privé de Valentin Carboni et Ismaël Koné, blessés, en plus des joueurs suspendus.

Mercato - OM : La signature surprise à Marseille justifiée en direct https://t.co/GZDFohaTr1 pic.twitter.com/B44z95b7Oh — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

Deux blessés du côté de l'OM

« On a deux joueurs qui sont suspendus (Kondogbia et Brassier). D'autres qui sont blessés (Koné et Carboni). Wahi est lui disponible, on verra s'il commencera le match. Mais pour le reste, tout le monde est disponible », a indiqué Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi. Raisons supplémentaires pour se méfier de son prochain adversaire...

«On a une équipe suffisamment forte pour pouvoir faire un gros match»

« On a bien travaillé, il y a évidemment une marge de progression sur tout. Ca va être un début de saison un peu compliqué avec des joueurs suspendus, blessés, un effectif pas encore complet. Mais les joueurs à disposition ont des qualités pour bien faire. On ne cherche pas d'excuse. A l'OM, on se doit d'être à la hauteur. On affronte une équipe qui a obtenu la qualification en Ligue des champions l'année dernière avec la manière. Il va falloir qu'on joue avec courage, être acteurs du match mais aussi avoir beaucoup d'humilité. On est l'OM mais on a fini 8e l'an dernier, eux se sont qualifiés pour la Ligue des champions. Nous ne sommes pas en mesure de penser qu’ils seront inférieurs à nous. Il faut qu'on fasse un match sérieux. On a une équipe suffisamment forte pour pouvoir faire un gros match et un résultat demain », a ajouté le coach de l'OM. Le vestiaire est prévenu.