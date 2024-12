OM : De Zerbi a trouvé son grand renfort !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du choc contre l’AS Monaco dimanche soir au Vélodrome (2-1), l’OM avait une nouvelle fois aligné Valentin Rongier au milieu de terrain aux côtés d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. L’ancien Nantais fait un retour en force dans le onze de départ marseillais, ce qui n’est pas pour déplaire à Roberto De Zerbi.

Blessé quasiment l'intégralité de la saison dernière, Valentin Rongier a fait son retour à la compétition en début de saison, d'abord dans le rôle de joker. Mais désormais, Roberto De Zerbi a décidé de faire de l'ancien capitaine de l'OM un titulaire indiscutable au sein de son onze de départ. Aligné dans un milieu à trois aux côtés d'Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Rongier a encore été très bon contre l'AS Monaco dimanche soir. Au point d'être encensé par Roberto De Zerbi.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

De Zerbi s'enflamme pour le retour de Rongier

« Rongier a énormément de qualités dans le jeu. Il a des caractéristiques uniques dans cette équipe et il nous apporte de l'équilibre défensif. J'aurais pu penser à le remplacer et à faire descendre Rabiot plus bas pour forcer le match en ajoutant un attaquant », lâche l’entraîneur de l’OM avant de poursuivre.

«Rongier a énormément de qualités dans le jeu»

« Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il apporte de l'équilibre, mais aussi du jeu. Et c'est ce que je veux : jouer. Je veux qu'on construise ballon au sol et qu'on réussisse à croire en ce qu'on fait », ajoute Roberto De Zerbi.